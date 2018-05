Concertone Corpus Domini: saltati The Kolors e Arisa

Ore 20.40. Sono saltati in tarda serata i concerti di ‘The Kolors’ e Arisa. Giornata campale quella odierna a palazzo San Giorgio. I possibili ospiti del Corpus Domini hanno ufficialmente fatto sapere di non essere disponibili per le date del 2 e 3 giugno. Per il concertone di di domenica è corsa a due tra Ron e Paolo Turci con il primo in leggero vantaggio.

Ore 20. Sembra essere saltata definitivamente l’opzione Arisa. La cantante avrebbe comunicato la sua indisponibilità per altri impegni già presi per la data del 3 giugno.

Ore 19.30. . Da palazzo San Giorgio confermano l’indiscrezione. Dovrebbero essere The Kolors e Arisa i cantanti per il Corpus Domini. Ad esibirsi il sabato la band per i giovani, mentre la domenica dovrebbe esserci Arisa. Su quest’ultima ci sono i dubbi maggiori, ma non sono legati a situazioni di budget e contrattuali, ma a problemi logistici e di spostamenti. Tuttavia non ci sarebbero alternative e pertanto dal Comune fanno sapere che confidano di chiudere con Arisa.

E’ di poco fa (ore 18) la notizia, ancora non ufficiale, che annuncia per Corpus Domini i concerti dei The Kolors e Arisa. La riunione della commissione cultura del Comune di Campobasso è ancora in corso, le informazioni che vedrebbero i The Kolors in concerto il sabato e Arisa la domenica potrebbero essere ufficializzate a ore o al massimo nella giornata di domani.

