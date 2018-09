Comune di Portocannone in default, approvata nuova ipotesi di bilancio

REDAZIONE

E’ stata approvata all’unanimità del consiglio comunale di Portocannone la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Si tratta di una sorta di bilancio di risanamento dell’ente che, qualora dovesse venire approvato dalla commissione del Ministero dell’Interno, consentirà all’amministrazione Caporicci di continuare il suo cammino ed evitare, quindi, le elezioni anticipate.

Un passaggio obbligato e fondamentale che arriva dopo la dichiarazione del dissesto finanziario del Comune che l’amministrazione Caporicci aveva fatto all’indomani dell’elezione alle ultime amministrative dopo aver trovato debito per oltre 5 milioni di euro.

«Inevitabilmente ci saranno delle conseguenze per i cittadini – ha spiegato il primo cittadino di Portocannone – dato che abbiamo un ammontare di rate, di mutui e di debiti pregressi talmente importante che ci vedono costretti a tagliare anche alcuni servizi che io ritengo essenziali come quello della pulizia degli uffici comunali o quello della biblioteca che avevamo cercato di salvaguardare in tutti i modi. Stesso discorso vale per la compartecipazione dei cittadini al trasporto scolastico e al servizio mensa che era uno dei più bassi del Molise».

«Chiediamo ai cittadini un minimo di comprensione. E’ chiaro che ci saranno malumori – ha precisato il sindaco – ma voglio che passi il messaggio che queste non sono scelte che vengono dall’amministrazione Caporicci ma siamo stati obbligati dalla situazione finanziaria dell’ente altrimenti sarebbe stato sciolto il consiglio comunale e commissariato definitivamente l’ente con delle conseguenze indubbiamente ancora più gravi». «Ci siamo assunti – ha concluso Caporicci – una responsabilità fortissima e spero che i cittadini ci affianchino in questo percorso di risanamento perché da soli non andiamo da nessuna parte”.

