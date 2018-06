Guglionesi al voto, ad una campagna elettorale infuocata segue la propaganda fuori dai seggi

GUGLIONESI. Le elezioni comunali hanno chiamato alle urne 5414 degli aventi diritti al voto, compresi 1176 residenti all’estero e che, in linea con la campagna elettorale appena conclusa, si sono svolte in un clima tutt’altro che idilliaco. Lo scontro politico, consumatosi nei gironi scorsi in maniera massiccia sul web, è proseguito anche durante l’arco delle ultime 24 ore. A testimonianza di quanto suddetto, l’episodio che ha costretto l’intervento dei Carabinieri fuori da un seggio. Da quanto appreso sembra che alcuni sostenitori di un candidato si siano spinti a fare propaganda, anche in maniera insistente, addirittura fuori le strutture che hanno ospitato le urne, rendendo così necessario l’intervento delle forze dell’ordine che non ha esitato a far rispettare la normativa vigente, quella del silenzio elettorale, facendo così disperdere gli accesi sostenitori.

