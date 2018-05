“Compiti-Amo”, mercoledì la chiusura del progetto presso il parco di San Giovanni

La Città di Campobasso, anche quest’anno, ha realizzato, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, il Progetto “Compiti-Amo”, che è iniziato nel mese di ottobre 2017 e si concluderà nel mese di maggio 2018. Il progetto, che ha coinvolto 50 minori residenti, di scuola primaria e media inferiore, oltre a prevedere l’affiancamento di operatori qualificati per lo svolgimento dei compiti scolastici, ha messo a disposizione dei bambini strumenti in grado di potenziare il loro livello di autonomia ed autostima, di incrementare le loro capacità, di favorire la socializzazione, valorizzando l’esperienza di gruppo, di creare dei punti di riferimento per le famiglie e favorire un lavoro di rete nella Comunità. L’iniziativa del supporto scolastico, offerta gratuitamente, è stata articolata su tre sedi facenti capo rispettivamente a: Associazione di Quartiere “Campobasso Nord” (Via Gramsci); Associazione di Quartiere “Il Nostro Quartiere San Giovanni” (Via Emilia); Associazione Shomer-Onlus” (Via Muricchio). Le Associazioni di quartiere hanno dato il loro fondamentale contributo, non solo in termini di supporto logistico, ma anche e soprattutto in termini di supporto relazionale e di rete. Il Progetto, inoltre, si è avvalso della competenza, della collaborazione e delle professionalità del Centro Documentazione Handicap. A conclusione del Progetto, i bambini del supporto scolastico e tutti i bambini della città, che vorranno aderire, prenderanno parte ad uno spettacolo di giocoleria e magia, proposto ed organizzato dal CDH (Centro Documentazione Handicap) e C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzate– Sezione Campobasso), di Luca La Gatta. Lo spettacolo si terrà

a Campobasso, il giorno 16 maggio 2018, a partire dalle ore 16.30, presso il Parco San Giovanni.

