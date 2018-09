Commissione Mobilità, Gravina: «Nel PD clima tutt’altro che sereno»

Da Roberto Gravina del gruppo del MoVimento 5 Stelle al Comune di Campobasso riceviamo e pubblichiamo la nota seguente.

Gent.mo Direttore, Spett.le Redazione, dopo aver appreso della nota stampa inviata dal Capogruppo Pd al Comune di Campobasso circa la rielezione di Pino Libertucci alla Presidenza della Commissione Mobilità, risulta doveroso precisare quanto segue.

Quale componente della predetta Commissione ed avendovi preso parte in veste di segretario verbalizzante proprio lo scorso lunedì 17, giorno della rielezione del consigliere Libertucci, ho potuto assistere ad una sceneggiata di teatro tragicomica.

E’ bene infatti precisare che il Presidente Libertucci, nonostante fosse stato appena rieletto (si era dimesso circa una settimana prima), dopo aver ascoltato le dichiarazioni del consigliere d’Anchise, ha abbandonato la commissione senza rilasciare alcuna dichiarazione, ma anzi rimarcando un evidente nervosismo.

Sorprende, pertanto, leggere quanto dichiarato dal consigliere Trivisonno, posto che il clima che si respira nella maggioranza PD è tutt’altro che sereno e la questione mobilità cittadina tutta ancora aperta: bando di gara per l’affidamento del servizio ancora fermo al palo e nessuna soluzione all’orizzonte viste le bocciature dinanzi al TAR, ottenute con successo dalla SEAC, che così si è garantita l’ennesima proroga anche per il 2018, ipotecando anche buona parte del 2019. Praticamente cinque anni e nessuna novità: cinque anni come l’intera consiliatura Battista.

E la soluzione della vicenda delle corse da e per il terminal, soluzione peraltro sollecitata anche dallo scrivente gruppo, con atti concreti (vedi anche l’apertura del Terminal e dei relativi introiti), smentisce le frettolose dichiarazioni delle scorse settimane rilasciate dall’Assessore Niro, che finalmente ha compreso il problema smentendo se stesso. Meglio tardi che mai, verrebbe da dire.