Commissario sanità, si va verso un esterno. E circolano i primi nomi

Il consiglio dei ministri si è tenuto ieri in tarda serata, ma all’ordine del giorno non c’è stata la nomina del commissario ad acta della sanità molisana. Secondo i ben informati sembrerebbe si vada verso una soluzione esterna. Il commissario potrebbe non essere il presidente della Regione, ma una figura terza. Soluzione gradita al Movimento 5 Stelle che sta facendo pressioni sul ministro Grillo affinché si percorra questa strada. I parlamentari molisani pentastellati si stanno battendo per fare in modo che sia un esterno a guidare la sanità in regione. Possibile, secondo indiscrezioni, l’indicazione di Francesco Bevere, attuale Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale dei servizi sanitari regionali (Agenas).

Sembrerebbe tuttavia in atto la mediazione dei rappresentanti della Lega che è forza di governo sia in Molise, sia in Italia. La maggioranza in consiglio regionale auspica che gli esponenti del Carroccio possano tutelare gli interessi dei molisani e che pressino Roma per la nomina di Toma. Se ciò non dovesse accadere, riferiscono sempre i ben informati, non sono da escludere ripercussioni nella maggioranza di Palazzo D’Aimmo.

Possibili anche clamorose novità. Come un cambio di metodo e procedure.

Dal canto suo il governatore ribadisce: “Il commissario devo essere io”.

Il Commissario ad acta per il rientro dal deficit sanitario “deve essere il presidente della Regione. Ho sentito voci diverse e mi aspetto che il Consiglio dei Ministri, dove peraltro non sono stato ancora invitato, proceda in questa direzione”. A sottolinearlo è stato il presidente Toma al termine della Conferenza delle Regioni che ieri mattina ha condiviso la posizione sostenuta dal governatore.

“Mi arrivano notizie che il ministro Grillo non sia intenzionato a propormi al Consiglio dei Ministri come commissario ad acta per la sanità – ha sottolineato – Mi auguro che il Consiglio dei Ministri non accetti questa idea. Come ho rappresentato alla Conferenza delle Regioni e come la stessa ha votato all’unanimità in un documento, il commissario ad acta per la Sanità di una Regione deve coincidere con il presidente della Regione stessa. Ci sono delle condizioni talmente complesse e specifiche che, anche secondo quanto previsto dalla legge, possono essere portate avanti solo da un presidente di Regione. Gli ultimi anni ci hanno dimostrato come le Regioni con i governatori nominati commissari ad acta, penso al Lazio e all’Abruzzo, abbiano ottenuto buoni risultati”.

Toma ha aggiunto che “a me sembrano più questioni politiche. Le questioni tecniche propendono per questa soluzione in quanto il Consiglio dei ministri nominerà un commissario e un subcommissario ad acta che sviscererà più questioni prettamente tecniche e si porrà in Regione a garanzia delle direttive del tavolo tecnico”.

Mimmo di Iorio

