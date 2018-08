Commissario ad acta, Toma: ostracismo di alcuni consiglieri

Quasi sicuramente si è trattato di un lapsus o più semplicemente il governatore si è espresso male. Fatto sta che intervenendo ieri in diretta su Teleregione, Donato Toma ha dichiarato di non comprendere l’ostracismo di alcuni consiglieri regionali in tema di nomina a commissario ad acta, visto che “con il Movimento 5 Stelle siamo alleati a livello nazionale, quindi quello è il mio governo di riferimento”. Evidentemente il governatore si riferiva al fatto che a decidere sarà il governo Lega-5 Stelle e che in Regione la Lega fa parte della maggioranza di governo. Ovviamente la dichiarazione ha suscitato reazioni a catena, ma il presidente ha preferito non dare adito a polemiche in questo momento estremamente delicato. E’ infatti questione di giorni per la nomina a commissario della sanità. Decisione che dovrebbe arrivare quasi sicuramente entro questa settimana.

“Noi abbiamo dato tutta la disponibilità che la carica di presidente mi imponeva di dare ai fini della copertura dell’incarico di commissario ad acta – ha detto ancora in tv Toma – ma mi sarei aspettato che i consiglieri regionali tutti avessero remato per questa soluzione. Cioè quella presidenziale, visto che tra l’altro con il Movimento 5 Stelle siamo alleati a livello nazionale, quindi quello è il mio governo di riferimento. Non voglio fare ulteriori commenti o polemiche – ha chiosato il governatore – e non vogliono influenzare chi, con ragionevolezza e competenza, dovrà decidere sulla attribuzione della figura di commissario ad acta. Certo è – ha concluso sul tema – che se non fosse il presidente della Regione Molise, qualche interrogativo dovrà essere posto, specialmente tra chi sta remando contro questa nomina”.

Il governatore in apertura aveva commentato i dati Svimez, negativi per il Molise, ricordando come “per la struttura del nostro Pil, sia le crisi, sia le riprese, arrivano in ritardo. La crisi del 2008 che ha colpito Italia ed Europa, in Molise ha prodotto i suoi effetti con qualche anno di ritardo, così la ripresa, in atto attualmente in Italia, si farà sentire con un lieve ritardo. Noi dobbiamo mettere in campo strategie che ci facciano cavalcare la ripresa nazionale, in primis strategie di breve periodo come i fondi europei che devono ricadere a vantaggio delle imprese di questa regione perché sono le imprese che creano lavoro. Poi strategie di medio e lungo periodo che attengono principalmente ai fondi impiegati nelle infrastrutture, come strade, ponti, ferrovie. In tal senso abbiamo siglato una serie di intese, sia con Anas, sia con Rete Ferroviaria Italiana, per avviare lavori che riguardano queste infrastrutture, quindi penso che a brevissimo vedremo di nuovo una ripresa del nostro Pil”.