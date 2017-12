Commercio abusivo di profumi, foglio di via per un 30enne

Ad Agnone, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 30enne di Napoli con a carico precedenti per truffa ed introduzione nello stato e commercio di prodotti falsi, in quanto era intento alla vendita di confezioni di profumo di famose marche in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative. La merce, sulla cui provenienza sono in corso ulteriori accertamenti, è stata sottoposta a sequestro, mentre nei confronti del 30enne, che dovrà rispondere di attività di commercio abusivo, è stata anche avviata la procedura per l’applicazione della misura di prevenzione del Rimpatrio con Foglio di Via Obbligatorio.

