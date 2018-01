Il Comitato ‘No Tunnel’: “Stanno svendendo la città”. Lunedì nuova assemblea pubblica

TERMOLI. Da un lato un aggiornamento sul caso del tunnel con la convocazione della presidenza del consiglio dei Ministri che ancora non arriva, e dall’altro lato la decisione di allargare il campo d’azione del comitato “perché ci siamo accorti che questa amministrazione sta svendendo la città con un ricorso massiccio all’iniziativa del privato”. E’ quanto affermato ieri mattina dai rappresentanti del Comitato e Coordinamento No Tunnel che hanno tenuto una conferenza stampa per annunciare l’assemblea che si terrà domani, dalle 18, presso la sala parrocchiale di San Timoteo. “Sono due i temi su cui vogliamo puntare l’attenzione – ha affermato Luigi Vitulli – da un lato quello di aggiornare la situazione che si è venuta a creare a livello istituzionale considerando che abbiamo portato la lotta contro il tunnel a livello centrale. Non ci sono notizie certe – ha proseguito – ma il Consiglio dei Ministri non potrà prendere una posizione solo politica ma si dovrà esprimere sulla relazione che faranno i funzionari che hanno seguito il confronto tra la Sovrintendenza e il Comune. L’assemblea di lunedì sarà importante anche perché abbiamo preso la decisione che alberga da due anni e mezzo di allargare il nostro raggio di azione. Ci siamo accorti – ha continuato Vitulli – che questa amministrazione sta svendendo la città con le nuove lottizzazioni come via Elba e la lottizzazione Andreoli e con servizi che questa amministrazione ha fatto finta che non esistevano come il depuratore e l’acqua pubblica”. E proprio sulla questione del depuratore è intervenuto Giulio Botteri. “Per il depuratore oggi stanno correndo ai ripari. Sono iniziati i lavori per il rifacimento dell’ultimo danno ma noi stiamo cercando di mettere in atto una iniziativa che vada a tutela dei consumatori perché ci siamo accorti che i costi che abbiamo subito per la depurazione non sono stati legittimati da un lavoro costante del depuratore. Oggi corrono ai ripari – ha continuato Botteri – ma il danno è stato fatto e la città ha subito la pigrizia di questa amministrazione che impegnata a svendere la città non si è preoccupata dei problemi di Termoli”. Di qui l’iniziativa che possa “cercare di tutelare i consumatori. Stiamo trattando una strategia con le associazioni che si interessano di questi casi, ma il primo incontro è stato positivo”. E sotto la lente di Pierluigi Caruso è andata anche la rimodulazione dei fondi che erano stati bloccati per la realizzazione del tunnel. “E’ arrivato il momento che l’amministrazione pensi anche a come rimodulare i cinque milioni di euro perché sennò andranno a finire nei fondi europei inutilizzati sulla scia di quello che ha già fatto il Comune di Campobasso che ha rimodulato uno dei suoi progetti”. Sì perché la manutenzione delle strade è uno dei temi che più di tutti sollecitano i cittadini tanto da diventare un cult con un gruppo di ragazzi che ha preso a prestito frasi famose del cinema per parlare proprio dei problemi di Termoli. “Il sindaco non ha detto la verità sulla questione dei fondi che erano vincolati alla viabilità strategica. Si tratta di una scelta precisa che hanno voluto fare ma le cose che abbiamo accennato fanno parte di un modo di gestire la città che è privatistico. Per quello che ci riguarda, invece – hanno concluso i No Tunnel – stiamo costruendo un progetto futuro per questa città perché abbiamo la visione di cittadini che devono essere attori e non spettatori di quello che avviene nella loro città e abbiamo notato anche che i cittadini stanno reagendo positivamente a quello che sta succedendo partecipando alle tante iniziative che stiamo mettendo in campo”. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp