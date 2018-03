Comitato No Tunnel: “Perchè il sindaco esulta?

TERMOLI. Nell’attesa di conoscere più nel dettaglio i contenuti del dispositivo prodotto oggi da Palazzo Chigi, non si sono fatte attendere le prime le reazioni a livello locale. Reazioni che immancabilmente riflettono una interpretazione del deliberato diametralmente opposta tra fautori del progetto e contrari.

Infatti, mentre il sindaco Sbrocca esprime soddisfazione per la decisione espressa dal Consiglio dei Ministri con riferimento al progetto di riqualificazione del centro di Termoli, il Comitato e il Coordinamento No Tunnel si chiede quali siano i motivi di esultanza del primo cittadino per il pronunciamento del Consiglio dei Ministri: “Interpretando le parole del dispositivo secondo il loro significato, si capisce chiaramente che il progetto può andare avanti solo se si tutela l’aspetto paesaggistico e archeologico. Ciò vuol dire che il costone va preservato, quindi niente costruzioni, niente appartamenti, niente auditorium. In una parola, niente orrenda speculazione edilizia tanto cara al privato. Altre letture della decisione ci sembrano unicamente interpretazioni da libro dei sogni. Viene riconosciuto possibile solo il tunnel, ed eventualmente un parcheggio che non alteri il costone. Basta questo all’amministrazione?”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp