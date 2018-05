Come e dove trovare informazioni sui prodotti di uso comune

Oggi siamo qui per parlarvi di un sito che ultimamente sta facendo discutere molto di se, poiché in grado di offrire tantissime informazioni, sui prodotti di uso comune più svariati, si tratta di imiglioriprodotti.com. Questo sito web nasce da poco, ma si è già saputo conquistare una buona fetta di mercato, grazie ad aggiornamenti costanti e opinioni sempre molto interessanti. Inoltre, cosa che oggi come oggi conta molto, il sito è presente su molte componenti social, come Twitter, Facebook, Instagram, YouTube e altri ancora.

Altro aspetto che ha aiutato a rendere il sito così popolare, è la semplicità con cui si può navigare tra le sue pagine. Un esempio? Partiamo dalla sua Home Page, dove si possono visualizzare in primo piano tutti gli ultimi articoli, con titoli e descrizioni chiari e diretti. Sulla destra della pagina iniziale, notiamo la presenza di una colonna che mette in evidenza gli articoli più popolari, evidentemente quelli che ricevono un numero di visite maggiore. Ad oggi, vediamo che sono molti e diversi gli argomenti trattati, come i prodotti per neonati, gli orologi fitness, i passeggini, i seghetti alternativi e molti altri ancora.

Navigando tra le pagine, scopriamo anche che ci sono articoli riguardanti prodotti di nicchia e non solo così popolari come si potrebbe pensare. Un esempio? Il misuratore per la pressione, il quale controlla la tua pressione sanguigna da solo e senza spedirti direttamente in farmacia o dal medico. Se soffri di continui cali di pressione, potrebbe essere uno strumento davvero utile da tenere in casa a portata di mano.

Prendendo ad esempio i prodotti articolati dal sito, diamo un’occhiata a come questi vengono presentati. Prendiamo ad esempio proprio la pagina dei misuratori di pressione (ma avremmo potuto prendere qualsiasi altra pagina come esempio, poiché la struttura è più o meno sempre la stessa). Si parte con una breve introduzione dell’argomento. Vengono forniti dettagli per far capire al lettore cosa sia l’oggetto in questione, a cosa serve, come funziona, di che parti si compongono e quali sono le caratteristiche principali da tenere in considerazione, prima dell’acquisto.

Una sezione molto importante e che sembra non mancare mai è la: Come scegliere… dove vengono forniti consigli chiave per scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Generalmente, al termine di tutto questo, vengono presentati i prodotti più venduti attualmente sul mercato, con una breve recensione, che ne mette in risalto pro e contro. Quindi troviamo informazioni generali sul prodotto, l’uso consigliato, informazioni sul produttore e così via.

Ora vi starete chiedendo probabilmente come tutto questo possa tornarvi utile. Ebbene, questo sito è molto utile, poiché come potete vedere, non solo è privo di annunci pubblicitari, ma anche link che vi suggeriscono di acquistare questo prodotto piuttosto che un altro. Cosa significa? Semplicemente che le informazioni che vi trovate al suo interno, sono disinteressate. O meglio, sono scritte nel totale rispetto del consumatore, dando un giudizio ai vari prodotti in maniera disinteressata, senza pregiudizi e soprattutto, a differenza di quello che avviene su altri siti web simili, senza che dietro ci siano aziende che pagano per una buona recensione. A questo punto, non mi resta che augurarvi una buona lettura!

