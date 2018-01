Colpo nella notte alla trattoria “Al Melograno”, ladri piegano le reti e rubano gli animali

CAMPOMARINO. Hanno piegato le reti esterne armati di tenaglie e guanti pesanti. Con loro avevano mangime per nutrire gli animali tanto che quando si sono introdotti all’interno della trattoria “Al Melograno” di Campomarino si sono diretti immediatamente alle gabbie dove erano tenuti gli animali per la ‘pet terapy’ e far giocare i bambini. Li hanno prelevati e sono semplicemente andati via approfittando del buio della notte. A scoprire il furto, questa mattina, sono stati i titolari dell’attività che hanno trovato le reti tagliate e le gabbie aperte. Stando a una prima ricostruzione i malviventi avrebbero “fatto il giro del giardino posteriore e tagliato le reti con le tenaglie”. Per la trattoria di Campomarino si tratta del primo furto che lascia particolarmente l’amaro in bocca considerando che tutte le settimane arrivano bambini da tutto il basso Molise proprio per giocare con gli animali e passare del tempo assieme ai propri amici. I malviventi hanno rubato solo gli animali e non hanno toccato altro nella proprietà. “Hanno portato via Cesare, il nostro pavone, alcune oche, tacchini e coniglietti”. Una decina in totale quelli rubati per un danno che ammonta attorno ai 200-300 euro al quale si aggiunge anche il danno affettivo considerando che quegli animali erano diventati “parte della famiglia”. Tanti i bambini affezionati che nel fine settimana facevano visita alla trattoria assieme ai loro genitori dove trascorrevano alcune ore in compagnia di maialini nani, coniglietti, cani e colombi che non sono stati presi di mira dai malviventi. “Per fortuna non hanno preso i due cani di razza samoiedo che erano chiusi nel ristorante”. Ancora ignoto il movente del furto anche se c’è chi ipotizza che possa essere stato portato a termine per fini culinari. Un furto eseguito nei minimi dettagli e studiato alla perfezione.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp