Colpo di sonno alla guida e esce fuori strada, paura per una donna

Nella serata di ieri, giovedì 22 marzo, un’autovettura è uscita fuori strada lungo il tratto che conduce alla sede dell’Università di Pesche. I Vigili del Fuoco hanno estratto dalle lamiere una donna, in evidente stato di shock, e in seguito hanno provveduto a recuperare il veicolo su cui viaggiava. Sul posto gli ausiliari del 118 per i primi soccorsi e le Forze dell’Ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, attribuendo la causa a un probabile colpo di sonno.

