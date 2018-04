Colpo al caseificio ‘La Bruna’, concessi i domiciliari ai ladri di salumi

TERMOLI. Concessa la misura cautelare di arresto domiciliare per i due ladri pizzicati dai carabinieri di Termoli mentre erano intenti a mettere a segno un reato dai carabinieri i due furto ai danni del caseificio “La Bruna” ubicato in via Madonna delle Grazie. Sorpresi in flagranza di reato dai carabinieri i due sono stati condotti ieri mattina presso il Tribunale di Larino, per essere ascoltati dal Gip, dottoressa Elena Quaranta, nell’udienza di convalida conclusasi con il conseguente giudizio direttissimo. I due arrestati difesi dall’avvocato Bernardo Mucci e dall’avvocato Emanuela De Nicolis sono riusciti a patteggiare la pena ed agli stessi, già gravati da precedenti specifici, sono stati concessi gli arresti domiciliari.