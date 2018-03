Colpi nelle tabaccherie, arrestati i tre della ‘banda dell’Audi’

Sono stati arrestati nel casertano tre albanesi ritenuti i componenti della banda dell’Audi che nelle scorse settimane aveva effettuato diversi colpi ai danni di numerose tabaccherie in Molise. Quindici i colpi messi a segno di cui tre a Termoli e molti altri nell’area del cratere. Tre gli albanesi finiti in cella, un 39enne, un 35enne e un 26enne. Tutti senza fissa dimora e due dei quali già con precedenti alle spalle. Gravi le accuse a loro carico: tentato omicidio, porto abusivo di arma comune da sparo, resistenza a pubblico ufficiale, possesso non giustificato di oggetti atti ad offendere e di arnesi atti allo scasso, lesioni personali, nonché per la ricettazione di un’arma, un’autovettura e un enorme quantitativo di sigarette.

