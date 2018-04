Colpaccio al centro scommesse, fortunato giocatore vince 21mila euro a Campobasso

CAMPOBASSO. La dea bendata ha fatto tappa a Campobasso quest’oggi baciando un fortunato e ignoto scommettitore che giocando una schedina di appena 2,10 euro ha vinto la bellezza di 21mila euro. L’ignoto giocatore è riuscito nell’ardua di impresa di ‘beccare’ tutti i risultati delle partite di Champions e Europa League. Contento e soddisfatto il titolare dell’Agenzia ‘Intralot’ di Parco dei Pini, Christian Pascale, che fa gli auguri al fortunato vincitore e commenta: “Spesso capitano vincite di questo tipo nella nostra sala che risulta essere la prima in regione e la quinta in Italia per numero di ticket giocati e quindi è facile che capitano vincite di questo tipo”.

