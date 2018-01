Colle d’Anchise, frontale tra due auto, un ferito

Incidente stradale al bivio di Colled’Anchise in serata verso le 18. Due auto si sono scontrate frontalmente e, per fortuna, il bilancio non è stato grave stando alle condizioni in cui si sono ridotte le due autovetture. Un uomo di 50 anni ha dovuto far ricorso alle cure del 118 che lo ha trasportato al Pronto Soccorso seguendo la procedura del codice 2 di media gravità. Il ferito ha riportato un trauma cranico ed è stato necessario il ricovero in via precauzionale. Il traffico ha subito qualche rallentamento per permettere ai Vigili del fuoco di illuminare l’arteria stradale ed eseguire i rilevi di rito che sono stati effettuati da una pattuglia dei Carabinieri. Il punto in cui è avvenuto questo ennesimo incidente conferma la pericolosità di quel tratto di strada della Bifernina dove in passato si sono verificati episodi analoghi e, purtroppo anche molto più gravi. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp