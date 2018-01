Colle d’Ambra. Aperto il collegamento viario tra Civitacampomarano e Fondavalle Biferno

É stata inaugurata questo pomeriggio la strada ‘Colle d’Ambra’ che collegherà Civitacampomarano con la fondovalle Biferno. Ad annunciarlo il Presidente Paolo di Laura Frattura, presente alla cerimonia, che ha evidenziato l’importanza della nuova arteria per le comunità locali dal momento che consentirà di raggiungere la fondovalle in pochi minuti riducendo così i tempi di percorrenza tra i paesi dell’area e le città di Campobasso e Termoli. Si tratta di una strada comunale, lunga sette chilometri, rimasta per molto tempo chiusa al traffico e che ora, grazie ad un finanziamento della Regione di due milioni di euro, è stata completata e resa percorribile.

Al taglio del nastro, insieme a Frattura, anche il vicepresidente Facciolla e il sindaco di Civitacampomarano, Paolo Emanuele, ed altre autorità locali.

