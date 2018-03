Coldiretti, pranzo di Pasqua a casa e secondo tradizione per l’87% degli italiani

Sarà una Pasqua 2018 senza strafare quella degli italiani a tavola che, per la maggior parte, al consueto pranzo fuori porta, contrariamente agli altri anni, scelgono di restare a casa e di trascorrerlo in famiglia. Secondo l’analisi di Coldiretti, l’87% dei nostri connazionali, infatti, preferisce limitare la spesa che sarà in media di 54 euro per nucleo familiare. Casa dolce casa, dunque, con menù preparato da sé.

Mentre saranno 300mila coloro i quali sceglieranno di andare in ristoranti e agriturismi prediligendo per lo più locali in stile biologico e a chilometro zero, sempre nel rispetto dei piatti tipici della tradizione da nord a sud del Paese.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp