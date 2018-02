Colavita(Pd) ai 5Stelle: “Rinuncia a indennità solo frutto dei miei valori”

“Devolvere l’indennità da senatore in favore di chi si occupa del disagio sociale o per borse di studio dedicate a studenti meritevoli che altrimenti non avrebbero modo di avere accesso a una formazione di eccellenza, significa essere ben consapevole del peso enorme che nel nostro paese hanno le disuguaglianze sociali. Voglio precisare però come la mia sia un’iniziativa del tutto personale che, ovviamente, non è finalizzata a mettere da parte la problematica. È un gesto che risponde ai valori della mia formazione, a quel senso di solidarietà che ha sempre contraddistinto la mia vita e che sento di voler fare verso chi è rimasto indietro. Verso coloro ai quali la crisi ha fatto rallentare il passo.” Risponde così il candidato al Senato del Partito Democratico, Enrico Colavita, ai rappresentanti Cinquestelle che vedono l’intenzione dell’imprenditore molisano di devolvere interamente la sua indennità di parlamentare, qualora fosse eletto, alle famiglie disagiate dettata da ‘vanagloria e stoicismo’.

A commentare l’iniziativa è proprio il candidato alla Camera del M5S, Antonio Federico, a distanza di poco tempo dal gran polverone sollevatosi al livello nazionale in riferimento alle mancata restituzione di alcuni rappresentanti Cinquestelle al Parlamento di parte dell’indennità e dei rimborsi spese per le attività di mandato non utilizzati e da trasferire sul conto corrente del Mef destinato alle piccole e medie imprese. “Cose del genere le ho viste e sentite solo dai Berlusconi, dai Monti e dai Trump (non proprio dei progressisti democratici insomma) – commenta Federico con riferimento all’annuncio di Colavita – questa uscita mi fa pensare che il messaggio del MoVimento 5 Stelle su questo tema non è stato capito.

Noi rinunciamo a gran parte delle indennità ed ad ogni privilegio non per vanagloria o stoicismo, ma perché vogliamo davvero accorciare il divario tra i cittadini e la politica, perché vogliamo rimanere con i piedi per terra e poter quindi parlare con un esodato o con un disoccupato guardandolo diritto negli occhi, sempre. Senza distanze, né mentali e né sociali. Ma riconosciamo sempre la dignità del lavoro e dell’impegno professionale, intellettuale e manuale. Con equità e parsimonia.”

Dichiarazioni di fronte alla quali il candidato al Senato del Pd replica: “La mia non è una rinuncia che avviene per vanagloria o stoicismo. Né tantomeno sento di essere un eroe. Da imprenditore che non ha mai fatto e non ha mai vissuto di politica sento di avere una posizione privilegiata per dire di poter svolgere la funzione di senatore senza alcuna indennità. Resta la consapevolezza di conoscere bene il valore del lavoro, qualunque esso sia. Se non avessi conosciuto l’importanza del lavoro molto probabilmente la mia azienda non sarebbe mai diventata ciò che è oggi.

In azienda vivo con i lavoratori 24 ore su 24. Conosco i loro nomi, le loro storie, le loro famiglie. Rifletto e traggo spunto dal loro punto di vista, dalle loro opinioni. So quanto sia importante il valore del lavoro di ciascuno all’interno di una squadra. Il contributo di ognuno per il risultato di tutti.

So anche quanto può essere frustrante non averlo un lavoro. Averlo perso. So quanto può pesare per un padre di famiglia fare i conti con il non poter dare un futuro ai propri figli.

Sono convinto che la distanza tra cittadini e politica deve significare meno privilegi per ripristinare una politica fatta di sobrietà e moderazione, ma soprattutto di competenze, di conoscenze, di esperienze. In una parola di esempi di saper fare bene come io ho sempre fatto. È su questo punto che sarebbe necessario spostare la conversazione da parte di rappresentanti del Movimento Cinque Stelle.”

Inoltre, il consigliere regionale e candidato alla Camera Federico commenta all’Ansa anche ‘l’endorsement’ di Di Pietro nei confronti del giudice Di Giacomo, che nei giorni scorsi ha ufficializzato la sua mancata intenzione di accettare la candidatura a Presidente della Regione per il Centrodestra. ‘Penso che l’uscita di Di Pietro dopo in rifiuto di Di Giacomo a candidarsi col centrodestra, visto che non è riuscito a ‘unificarlo’, possa essere spiegata con le voci di un riavvicinamento tra Patriciello e Frattura. Non si sarà mica spezzato l’asse Iorio-Frattura?. E’ singolare – continua il penta stellato – che sia uscito anche dopo l’annuncio delle elezioni regionali del 22 aprile, che voglia menare il can per l’aia? Lui voleva candidarsi, questo è certo”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp