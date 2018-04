Il Coisp lancia l’appello ai candidati: “Più personale in regione per la Polizia di Stato”

Gli appartenenti alla Polizia di Stato del Molise sono pochi e rispetto alle piante organiche risalenti agli inizi degli anni novanta sono al di sotto di quelle previsioni. Ebbene, ad oggi si registrano sia nella provincia di Isernia che in quella di Campobasso diverse situazioni di forte carenza negli organici che mettono a rischio quella preziosa attività di prevenzione e tutela del territorio che fino ad oggi ha dato i suoi preziosi frutti. La prevenzione, il controllo del territorio, con posti di controllo e quant’altro ritorni utile a scoraggiare i malintenzionati a commettere reati si mette in pratica con l’utilizzo di un numero sufficiente di operatori che attualmente mancano all’appello. Utile indicatore di misura che conferma l’aumento della criminalità nei primi mesi del 2018 in Molise sono il numero delle denunce raccolte presso gli uffici di Polizia che superano di gran lunga quelle raccolte negli anni precedenti. Basti pensare all’elevatissimo numero di reati predatori commessi.

Ci sentiamo in dovere di chiedere agli interlocutori un serio impegno nell’assumersi l’onere una volta eletti di sollecitare a livello centrale tali importanti rinforzi che non siano solo di tipo temporaneo ma soprattutto di carattere definitivo. Tra l’altro si segnala che ci sono diversi poliziotti molisani stanziati in altre zone d’Italia che gradirebbero tornare nel proprio territorio per svolgere servizio e che già da diversi anni sono costretti a svolgere in altre località. Ci sono colleghi che con grossi sacrifici hanno mantenuto la famiglia nel Molise con la speranza di rientrare e nonostante i diversi anni (a volte si arriva anche a 15 o 20 anni) di innumerevoli sacrifici, stanno seriamente valutando di trasferirsi definitivamente altrove stanchi di fare i pendolari con grave nocumento per tutta la collettività.