Cogito ergo… sunt

La vicenda della nave “Acquarius” ha aperto, ne sentivamo il bisogno, un altro capitolo spinoso nelle nostrane vicende politiche.

Ormai da oltre un decennio il Nostro Paese è approdo per migliaia di persone che vedono l’Europa come l’Eden da scoprire nella sua magnificenza e sicura fonte di soluzione per i problemi che attanagliano le loro esistenze. Ci hanno spiegato ed insegnato (un poco tutti… politici, politologi, filosofi, sociologi, storici, giornalisti e analisti di vario genere e provenienza) che le “genti”, provenienti dal Sud del mondo, devono suddividersi in:

migranti politici (ossia persone che sfuggono alle guerre e alla persecuzione politica e alle pulizie etniche nei loro paesi);

migranti economici (ossia persone che cercano nuove prospettive di vita nella opulenta Europa) e

migranti disperati (assetati e affamati) i quali sfuggono, molto semplicemente, alla desertificazione ed alle carestie nei loro rispettivi paesi.

Ovviamente, questa migrazione storicamente ciclica nel corso dei secoli, ai tempi nostri è agevolata dalla diffusione, anche in quelle lontane terre, degli strumenti di comunicazione di massa che consentono agli utenti di quelle aree di formarsi un’ idea ( molto molto lontana dalla realtà ), meramente visiva e ingannatrice, di come si vive nel nostro paese. Se provate ad accedere, oggi 27 Giugno 2018, su “google”, poi a cliccare su “immagini” ed inserite la frase…“come si vive in italia”, otterrete, come si ottiene (partendo per la navigazione in rete dall’ Etiopia, dal Sudan, dalla Siria e compagnia cantando) una serie di immagini tranquillizzanti e stimolanti per coloro che in “quelle provincie del sud del mondo” sono afflitti da gravissimi problemi di varia natura.

Persino “l’ immagine di due celle” potrebbe risultare (anzi a mio avviso sicuramente risulta), a quelle persone, cosi rassicurante e paradisiaca ( magari anche rispetto alle loro case di abitazione ) da stimolarle a compiere qualsiasi sforzo pur di fuggire dal loro inospitale ambiente di vita al fine di garantirsi una migliore esistenza. Di queste “stimolanti visioni” dobbiamo ringraziare sia “i creatori e padroni” della rete come “i potenti fruitori economici e politici” della medesima, i quali, per svariate ragioni (comunque sempre volte al tornaconto personale di qualsivoglia natura), tendono, nel migliore dei casi, a nascondere e, nel peggiore, a mistificare la…realtà delle cose.

Se questa è, come realmente è. la situazione… l’invasione dei popoli del sud del mondo non solo è inevitabile ma sicuramente…irreversibile. Si impone, però, anche una riflessione. La maggior parte dei paesi dai quali si diparte questa biblica migrazione sono ricchi di risorse naturali tra cui il… petrolio (noi Italiani dobbiamo comprare anche il…sole del mattino). I proventi dello sfruttamento delle risorse in questione arricchiscono le compagnie petrolifere ma, soprattutto, i Governi di quei paesi (meglio sarebbe dire le persone che governano quei paesi).

Ma non è che, al fine di evitare di dover dividere un poco dei loro mostruosi guadagni con il popolo, magari scavando le viscere della terra non solo per trovare petrolio ma anche… acqua, i Governanti di quei paesi (coadiuvati da altri potenti, magari proprio cittadini europei) stimolano le ondate migratorie? Ricorda a me stesso che…Papa Pio XI affermò … a pensar male del prossimo si fa peccato ma si indovina.

Roberto Iacoponi

