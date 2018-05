Cnu 2018. Poker del calcio a 5 in rosa, grande affermazione per il Cus Molise

CAMPOBASSO. Grandissima vittoria per la squadra del Cus Molise di calcio a 5 femminile all’esordio nei Cnu 2018 che si impone sul Cus Perugia trascinata da una strepitosa Paola Giuliani (autrice di una tripletta) e da Ester Iocca che hanno fissato il risultato finale sul 4-1. La formazione di Massimiliano Marsella ha offerto una grande prova sotto il profilo tecnico tattico mettendo da subito alle corde l’avversaria, riuscita a rendere meno amara la sconfitta con il gol della bandiera. Nelle altre due partite disputatesi ieri pomeriggio il Cus Pisa ha battuto 4-1 il Cus Verona e il Cus Bari si è imposto all’inglese sul Foro Italico. Poi è arrivata la splendida vittoria delle nostre ragazze. Questa mattina alle 10 scenderanno in campo Cus Verona e Cus Bari. Sarà poi la volta di Cus Perugia e Cus Salerno con le campane che nel pomeriggio giocheranno la seconda partita proprio contro il Cus Molise. Alle 19 si sfideranno Foro Italico e Cus Pisa. “Abbiamo giocato un’ottima partita – assicura al termine del confronto il tecnico Marsella – offrendo buone trame di gioco. Sono contento per le ragazze perché hanno meritato questo successo”.

