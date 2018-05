CNU 2018. E’ tempo di bilanci: il Molise chiude con 2 argenti e 2 bronzi

CAMPOBASSO. Si sono conclusi oggi, domenica 27 maggio, i Campionati Nazionali Universitari organizzati in Molise dall’Università degli Studi del Molise e dal Cus Molise con il sostegno dell’amministrazione regionale. Dieci giorni intensi che hanno visto protagonisti circa 2000 atleti, 1000 tra tecnici o accompagnatori e gli 80 studenti di Scienze Motorie volontari. Una festa dello sport ma soprattutto una manifestazione che ha coinvolto tutti e che è arrivata in ogni angolo della regione. Dalle montagne di Agnone, passando per Isernia e Campobasso, le 16 discipline in calendario hanno trovato ospitalità anche nei piccoli centri interni, ben 11 le cittadine coinvolte in tutto, prima di giungere sulla costa, a Termoli.

Alle discipline ufficiali si sono aggiunti altri 2 sport criterium e 8 sport promozionali, chiudendo un calendario agonistico che non ha lasciato tempo di rifiatare agli organizzatori e che ha soddisfatto, soprattutto in alcune discipline, i palati fini dei tecnici e quelli degli sportivi in generale.

La vitalità dei partecipanti, la loro gioventù, in questi dieci giorni hanno animato la tranquillità quotidianità molisana.

Un orgoglio molisano riconosciuto dallo stesso CUSI che ha esaltato il valore aggiunto dei CNU di quest’anno, soprattutto nella capacità del Comitato Organizzatore e di tutto lo staff Unimol-Cus Molise di accogliere nel vero senso del termine i tanti atleti e dirigenti arrivati in Molise da ben 51 Cus afferenti a 68 Atenei d’Italia.

Il Cus Molise chiude in bellezza con l’argento della karateka Lisa Sandonnini e un medagliere che, infatti, segna 2 argenti e 2 bronzi con la gioia di aver vissuto un CNU che sicuramente lascerà il segno nella memoria sportiva di questa regione.

