EVENTI – Closing party al Convitto Nazionale Mario Pagano

A pochi giorni dalla chiusura delle scuole, presso il Convitto Nazionale Mario Pagano, si è tenuta una cena con ballo, tutto a tema Pop Art.

Hanno presenziato gli alunni del convitto, il Questore, il Direttore scolastico regionale, il comandante regionale della guardia di finanza, il Consiglio d’amministrazione e i magistrati del tribunale minorile.

L’evento si è aperto con la sfilata di diverse coppie di ragazzi, studenti del Mario pagano.

Quest’ultimi si sono poi divisi per ballare un lento nel cortile, fino a condurre poi il resto degli invitati nel locale mensa dove si sono tenuti i discorsi del magnifico Rettore, prof. Francesco Fasciano, quello del Direttore scolastico regionale e di due alunni appartenenti all’Istituto.

Ad accomunarli, il senso di appartenenza e la condivisione della scuola, intesa come una grande famiglia.

I partecipanti all’iniziativa hanno messo in pratica le bellissime e concrete parole di comunione e fratellanza espresse poco prima, cenando, ballando e divertendosi tutti insieme.

