Cln Cus Molise, lunedì 27 agosto parte la preparazione

Vacanze terminate per il Circolo La Nebbia Cus Molise che si ritroverà domani, lunedì 27 agosto per cominciare ufficialmente la preparazione precampionato. Alle 13 è previsto al Palaunimol il raduno della squadra che sarà agli ordini del tecnico Marco Sanginario, e del suo staff composto da Maurizio Lofano, Abdessamad Soufi e dal preparatore fisico Stefano Moffa per un lavoro intenso che dovrà portare i biancorossi nelle migliori condizioni ai primi impegni ufficiali della stagione sportiva 2018-2019.

“Ci apprestiamo ad affrontare questo campionato difficile da tutti i punti di vista – scrive in una nota Marco Sanginario – sia tecnico che logistico con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Affronteremo squadre con organici importanti e da parte nostra cercheremo di metterle tutte in difficoltà, consapevoli del fatto che la permanenza passa per le partite che giocheremo al Palaunimol. L’auspicio è di riuscire a riempire l’impianto. Siamo una squadra giovane e come tutte le formazioni dall’età media bassa abbiamo dei lati positivi e quelli negativi. Cercheremo di esaltare i primi e nascondere i secondi. In bocca al lupo a noi e ai nostri preparatori”.

