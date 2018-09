Cleanzy, la piattaforma delle pulizie di casa sbarca in Italia

È appena sbarcata a Milano una nuova piattaforma che punta a digitalizzare il settore delle pulizie e dei servizi di casa.

Fondata nel 2014 a Instanbul da Tayga Baltacioğlu, Cleanzy è una startup che in Turchia ha avuto una crescita del 500% anno dopo anno e che ha appena annunciato il secondo round di finanziamento da 1,3 milioni di dollari, coinvolgendo imprenditori come Rolf Schroengens (Trivago), Firat Işbecer (Commencis), Can Eren (Heren Holding) e Umur Ozal ( Valuta Capital Partners).

Obiettivo del finanziamento è proprio l’espansione internazionale della startup, che ha visto la nostra nazione come rampa di lancio per la conquista del mercato europeo. Il valore aggiunto di Cleanzy sta nella snellezza del marketplace ma anche nell’attenzione dei collaboratori e nei severi controlli che vengono effettuati.

Cleanzy, infatti, non si limita a mettere in contatto domanda e offerta: seleziona, fornisce e aggiorna continuamente i professionisti e offre anche ulteriori servizi a valore aggiunto più elevato (come la fornitura di detersivi o il recupero delle chiavi). Grande protagonista, e non potrebbe essere diversamente per una giovane start-up, la tecnologia. Perché ciò che sta dietro alla gestione dei calendari di centinaia di professionisti e di migliaia di operazioni è un algoritmo di machine learning. La forza di Cleanzy sta proprio nel riuscire a coniugare le nuove tecnologie con la qualità e la professionalità dei collaboratori. Per collaborare con Cleanzy infatti bisogna aver avuto un’esperienza professionale precedente, avere una fedina penale pulita ed essere in grado di pulire seguendo gli elevati standard richiesti. Ulteriore valore aggiunto: il gruppo AXA offre una copertura assicurativa durante tutto il periodo del lavoro presso il cliente, che copre fino a 150 mila euro per incidenti o imprevisti.

Operativa da luglio, Cleanzy dichiara già numeri da capogiro. In poco più di due mesi ha già 80 collaboratori a Milano e ha come obiettivo 2mila clienti entro sei mesi, prima di espandersi in altre città italiane per poi progredire verso l’Europa. L’Italia è quindi un banco di prova fondamentale per la startup, che avrà probabilmente scelto il nostro paese per l’attenzione da sempre riservata alla cura delle abitazioni da parte delle donne, tradizionalmente. Donne, italiane, che con Cleanzy non rinunceranno ai principi impartiti dalle loro madri ma sapranno sfruttare la tecnologia per conciliare la propria vita privata e la cura della casa.

Eliana Marinelli