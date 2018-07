Civitacampomarano, il 18 luglio incontro con Borrelli e Toma

Dopo l’appello del sindaco Paolo Manuele riguardante la situazione di stallo e la mancanza di finanziamenti per sanare il grave dissesto idrogeologico in cui versa il territorio del comune bifernino, il prossimo 18 luglio è in programma un nuovo incontro tra il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, il primo cittadino e il governatore del Molise Donato Toma. Ad annunciare l’incontro il de- putato molisano del Movimento Cinque Stelle, Antonio Federico dal suo profilo Facebook. “Facendo seguito a una mia precisa richiesta inviata alla Protezione civile, il prossimo 18 luglio è prevista la riunione che deve darerisposte concrete a tanti cittadini che da oltre un anno hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. La riunione servirà a fare il punto sugli impegni ottenuti a maggio durante un incontro tra sindaco, governatore e capo dipartimento. In quella sede Toma ha fatto promesse che a quanto pare non sta mantenendo. Il Movimento 5 Stelle – conclude Federico, annunciando che continuerà ad aggiornare su tutta la vicenda – seguirà ogni passo dell’iter ministeriale, ma ora è chiaro che la Regione deve fare la sua parte”.