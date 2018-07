Città dell’Olio, il sindaco Sbrocca nella Giunta dell’associazione

Angelo Sbrocca Sindaco di Termoli entra a far parte della Giunta dell’Associazione nazionale Città dell’Olio. La nomina all’interno dell’organo direttivo della rete nazionale dei territori olivetati è arrivata al termine del riunione del Consiglio nazionale delle Città dell’Olio avvenuta il 29 giugno ad Asolo. “Sono felice ed onorato della fiducia accordatami dal presidente Enrico Lupi e dai colleghi – ha dichiarato Angelo Sbrocca – sono pronto a fare la mia parte all’interno di una Associazione che è un fiore all’occhiello del nostro Paese e che ha visto i natali nel 1994 a Larino (Cb). Mi conforta il poter contare sugli altri membri di Giunta che come me sono determinati a costruire sinergie e lavorare a progetti che hanno lo scopo di valorizzare le eccellenze olivicole e il paesaggio del nostro territorio. Una rete di oltre 320 Comuni è una risorsa fondamentale su cui fare leva, perché insieme si può andare molto più lontano, condividendo strategie, progettualità e buone prassi”.

