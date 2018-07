Cirinnà invita Toma al Pride: “La Regione non discrimini” (VIDEO)

In un videomessaggio girato per la manifestazione del Molise Pride, che si terrà il prossimo 28 luglio, la senatrice Monica Cirinnà rinnova l’invito al presidente della Regione Molise Donato Toma a prendere parte all’evento anche concedendo il patrocinio. Un invito questo, già lanciato nei giorni scorsi da Arcigay Molise.

“I Pride sono richieste di pari diritti, di dignità e di uguaglianza” – così la senatrice da sempre schierata in difesa dei diritti lgbt – per cui è importante che le Istituzioni partecipino, nel rispetto della Costituzione. E’ importante – continua – che i cittadini che parteciperanno al Pride sappiano che la Regione Molise è una Regione che non discrimina ed attenta ai diritti”.

IL VIDEOMESSAGGIO DELLA SENATRICE CIRINNÀ

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp