Lo sport per la crescita del territorio, a San Biase la V tappa del Circuito nazionale Italian Shake di Softair

Un unico grande campo di gioco. Il Comune di San Biase (CB) si trasformerà in un campo di battaglia nei giorni 8, 9 e 10 giugno prossimi in occasione della quinta ed ultima tappa del Circuito Italian Shake di Softair. Un evento di rilevanza nazionale ed europea poiché si svolgerà con i crismi dell’hard Softair su un percorso di gara della lunghezza che potrà arrivare anche a 60 chilometri da percorrere a piedi in un massimo di 25 ore a disposizione.

17 squadre provenienti da tutta Italia, composte da 8 partecipanti, per un totale di 136 giocatori; 15 associazioni molisane ed abruzzesi a lavoro per l’organizzazione dell’evento; 3 giorni di gare; 40 appartamenti messi a disposizione nell’ottica dell’albergo diffuso, da associazioni, privati cittadini e Amministrazione comunale per offrire il massimo confort ai giocatori prima e dopo le gare; circa 600 pasti completi preparati per gli ospiti dai volontari dell’ASD San Biase; l’intero territorio comunale concesso per l’evento (centro abitato incluso); oltre un anno impiegato dal Comitato Regionale Abruzzo-Molise (Cram) della Federazione Italiana Giochi Tattici (Figt) per lo studio di fattibilità e la preparazione.

Numeri macroscopici per il piccolo centro di San Biase, divenuti realtà grazie alla lungimiranza dell’amministrazione comunale guidata dal primo cittadino Isabella Di Florio che ha creduto dal primo istante al progetto, mettendo a disposizione degli organizzatori l’intero territorio comunale per la sperimentazione di un nuovo modello di turismo che, ne siamo certi, porterà enormi benefici. Un’organizzazione che ha visto e vedrà l’impiego di circa 150 persone all’opera nel presidio della zona, delle difese, delle pattuglie, nei posti di blocco e in tutto ciò che occorrerà per la buona riuscita dell’evento che, per la prima volta, vede il Molise sotto i riflettori a livello nazionale in questa speciale disciplina sportiva.

Un punto di partenza di assoluto rilievo che avrà la sua naturale continuazione nei mesi e negli anni a venire con le attività gestite dall’ASD ProMolise in collaborazione con l’ASD San Biase e l’amministrazione comunale, con esibizioni permanenti di Laser-tag, mountain bike, arrampicata, all’insegna dell’avventura, della tradizione e dell’enogastronomia legata al territorio con la creazione di pacchetti turistici dedicati.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp