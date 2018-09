Circolazione limitata e divieto di sosta in via Romagnoli

Con l’ordinanza 159 dell’Ufficio Servizi e Viabilità del Comune di Campobasso viene ordinato il divieto di sosta, dalle 8 alle 20 di domenica 30 settembre p.v., in via Romagnoli, civico 18, immediatamente a ridosso di Corso Vittorio Emanuele II, per una lunghezza di 10 metri in occasione di operazioni di trasloco presso uno stabile. Eventuali veicoli in sosta saranno rimossi dal carro attrezzi.