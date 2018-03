Ciocca chiede dimissioni di Cotugno, Micone e Di Nunzio: “Non si può giocare in due squadre”

Il consigliere regionale uscente, Salvatore Ciocca, in una nota chiede espressamente le dimissioni di Vincenzo Cotugno, Salvatore Micone e Domenico Di Nunzio in quanto “nessuno dei tre ha inteso affrontare questa campagna elettorale rinunciando al proprio ruolo, che è espressione del voto dello schieramento dal quale hanno inteso prendere le distanze”.

É perentorio il candidato consigliere nella lista di Unione per il Molise che afferma: “Ho atteso, fino ad oggi, un gesto di “dignità” politica da parte dei colleghi – componenti della maggioranza di centrosinistra – che ricoprono ruoli istituzionali in seno al Consiglio regionale e che hanno scelto di candidarsi con lo schieramento opposto rispetto a quello che ha consentito, votandoli, la loro elezione nei ruoli di Presidente della massima assise e dei vertici della Prima e Seconda Commissione consiliare. Evidenti motivazioni – continua Ciocca – etiche, morali e di opportunità politica avrebbero dovuto essere ben considerate dai colleghi, quantomeno nei momenti immediatamente successivi alla ufficializzazione delle loro candidature tra le fila del centrodestra. Così non è stato – e spiega – Un atto dovuto, a mio avviso, nei confronti dell’elettorato che ci ha designato, cinque anni fa, in seno al Consiglio regionale. Elettorato di cui noi siamo espressione, ancora oggi. Quello stesso elettorato che, con i cambi di casacca e i salti della quaglia, viene sbeffeggiato senza ritegno alcuno”.

Infine, Ciocca conclude la nota evidenziando: “Non si può giocare contemporaneamente in due squadre antagoniste: hanno preso responsabilmente una decisione e compiuto una scelta che, ritengo, debbano perseguire fino in fondo. Da ora”.

