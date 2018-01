Cinque sale in più all’obitorio del Veneziale, al via i lavori

ISERNIA. Al via i lavori presso la morgue dell’ospedale Veneziale per la realizzazione delle cinque sale mortuarie, come previsto dal progetto illustrato recentemente dal direttore amministrativo dell’Asrem regionale Antonio Forciniti che spiega: “I lavori procederanno alacremente per i prossimi 15 giorni, anche di notte, per consegnare le sale nei tempi prestabiliti. Certamente chiediamo scusa per i disservizi che potrebbero riscontrarsi in questi giorni, lavorare con le sale morgue aperte non è facile, ma siamo sicuri di portare a termine i lavori in quindici giorni e dare alla popolazione quanto richiesto da più parti, una morgue efficiente e dignitosa su cui poter contare per offrire l’ultimo saluto ai propri cari”.

