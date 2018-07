Cinque i giovani coinvolti nell’incidente stradale sulla SS 650 verso Isernia

Nel primo pomeriggio di oggi, 9 luglio 2018, un’autovettura in transito verso Isernia sulla SS 650, con cinque giovani a bordo, per causa in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale, ha impattato sulle barriere di protezione laterali.

Gli occupanti dell’auto, tutti rimasti feriti, sono stati trasportati velocemente dal 118 all’Ospedale Veneziale di Isernia con autoambulanze giunte da Isernia, Boiano, e Agnone.

Oltre ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, sono intervenuti sul posto, la Polizia Stradale, i Carabinieri e l’ANAS.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp