Cinghiale in città, ordinanza del sindaco per tutelare la pubblica incolumità

In seguito agli avvistamenti di un esemplare di cinghiale a Termoli, il sindaco sbrocca ha emanato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

Con ordinanza n.101 del 19 maggio il sindaco ordina che venga effettuata la cattura e/o l’abbattimento dell’esemplare soprattutto se individuato presso zone abitate. Per l’esecuzione dell’ordinanza si dà incarico alle autorità competenti (Regione Assessorato all’Agricoltura, Carabinieri forestale, etc) e si specifica che per le attività di cattura deve essere garantita la massima sicurezza per i cittadini.

