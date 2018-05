Cinghiale a spasso per il centro di Termoli, proseguono gli avvistamenti (IL VIDEO)

TERMOLI. Ormai è diventato un vero e proprio tormentone sul web. Prima gli avvistamenti, poi qualche foto, ed infine un video, ora diventato virale su facebook. Stiamo parlando del cinghiale che da qualche giorno si aggira per il centro di Termoli, segnalato prima al parco, poi in via del Mulinello, fino al recente avvistamento in prossimità della rotatoria di via Molise. L’animale, tutt’altro che spaventato, avanzava senza sosta in direzione opposta al senso di marcia, per poi proseguire il suo percorso sull’aiuola centrale spartitraffico. Il tutto è avvenuto in una zona centrale della città. Al momento, non è dato sapere perché l’animale si sia spinto nel centro cittadino: potrebbe aver semplicemente smarrito il cammino o, ancora, essersi spinto nei pressi dei luoghi abitati alla ricerca di cibo. Allo stesso modo, non sono note le sorti dell’animale, anche se, com’è noto nei giorni scorsi il sindaco Sbrocca ha emanato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità, ordinando che venga effettuata la cattura e/o l’abbattimento dell’esemplare soprattutto se individuato presso zone abitate. “Per l’esecuzione dell’ordinanza si dà incarico alle autorità competenti (Regione Molise Assessorato all’Agricoltura, Carabinieri forestale, etc) e si specifica che per le attività di cattura deve essere garantita la massima sicurezza per i cittadini”. Ovviamente, mettendo da parte l’aspetto goliardico, è chiaro che la vicenda non va presa sottogamba: La presenza dell’ungulato in città rappresentano un problema per la pubblica incolumità e anche un pericolo per i numerosi automobilisti. Ma è inutile nascondere che giorno dopo giorno il cinghiale termolese sta avendo sempre più simpatizzanti.

