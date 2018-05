Ciclisti bolognesi attraversano la regione per testimoniare che ‘il Molise esiste’

Ispirandosi al motto ironico “il Molise non esiste” l’associazione ciclistica bolognese “Ciclozenith” ha organizzato un itinerario di una settimana alla scoperta di terre, borghi e cucina, a testimonianza che il Molise c’è, eccome. Il gruppo, che si autodefinisce “enogastrocicloculturale”, in una settimana, partendo da Agnone, attraverserà Bagnoli del Trigno, Pietrabbondante, San Vincenzo al Volturno, Sepino e Termoli. In maglia gialla e pantaloncini blu i 40 ciclisti sfrecceranno su strade rigorosamente minori, sostando nei luoghi più suggestivi. “Ciclozenith” si presenta come una compagine sui generis rispetto ai classici gruppi ciclistici. A tappe impegnative dal punto di vista ciclistico (in media 100 km con 1500/2000 metri di dislivello) – si legge sull’Ansa – si alterneranno soste culturali ed enogastronomiche, centrali nei loro itinerari. Uno spazio nel loro furgone di appoggio è già stato destinato alle scorte di caciocavallo, soppressate, pampanella e altre prelibatezze.

Foto Ansa

