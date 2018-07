Ci siamo: oggi il passaggio delle quote di maggioranza a Perrucci

E’ arrivato il giorno decisivo, quello fondamentale per le sorti del Campobasso. Oggi, infatti, Giulio Perrucci incontrerà finalmente la famiglia De Lucia per il passaggio delle quote. L’ex, ormai, patron di San Felice a Cancello, come promesso, verserà la parte maggioritaria del pacchetto azionario al presidente di fatto, sancendo così la fine della sua brevissima esperienza nel capoluogo. È chiaro che senza questo atto non si può parlare in termini sicuri e precisi di tutto il resto.