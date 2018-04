Choco Lite fa dimagrire o è una truffa? Recensioni, controindicazioni ed effetti collaterali

Anche voi state pensando a come rimettervi in forma? Choco Lite, il prodotto per dimagrire del quale andremo ora a parlare, sta letteralmente spopolando nel mondo dell’e-commerce e molti personaggi dello spettacolo si fotografano con la bevanda a base di cacao dal forte potere dimagrante. Stando però alle recensioni postate dagli uomini e dalle donne che hanno già acquistato questo prodotto, possiamo effettivamente affermare che si tratta di una vera innovazione o di una truffa? Andiamo a leggere cosa la gente pensa di Choco Lite, prodotto disponibile solo sul sito ufficiale di Chocolite al prezzo esclusivo di 39 euro con spedizione gratuita, e se a lungo andare il prodotto provoca anche degli effetti indesiderati, reazioni spesso causate anche da un cattivo utilizzo del prodotto da parte degli utenti.

Opinioni di uomini e donne che hanno testato Choco Lite per dimagrire

E’ già da qualche mese che si sente parlare di Choco Lite, l’integratore dal potere dimagrante che è anche in grado di apportare all’organismo molti altri effetti benefici, tra i quali la distensione addominale e la perdita dei liquidi in eccesso con conseguente riduzione anche della cellulite e della ritenzione idrica. Basta dare uno sguardo ai vari forum in giro per il web, per riuscire a comprendere che di Choco Lite se ne parla abbastanza, e il più delle volte in maniera positiva. A tale proposito riportiamo la recensione postata online da Roberta, una giovane trentenne desiderosa di poter rientrare all’interno dei suoi jeans tanto amati; nel suo caso in chilogrammi da perdere erano solo sette, e convinta da un video tutorial visto online che dimostrava il prima e il dopo di molte altre donne come lei, ha deciso di voler acquistare e testare Choco Lite sulla propria persona. All’interno della recensione l’utente si mostra estremamente soddisfatta di quanto ottenuto, perché in sole tre settimane di assunzione della bevanda a base di cacao ogni giorno prima di fare colazione, è riuscita a perdere ben quattro chili di grasso. Consiglia ovviamente di acquistare il prodotto dimagrante a tutte quelle donne che vivono il suo medesimo disagio.

Soddisfatta dei suoi otto chilogrammi persi è anche Ilaria, una casalinga che abituata a condurre una vita prettamente sedentaria, non riusciva a perdere peso con normali diete o integratori alimentari dimagranti. Su consiglio di un’amica ha scelto di acquistare Choco Lite e di iniziare a seguire passo dopo passo quanto indicato sulla confezione. Abbinando ovviamente l’assunzione della bevanda al cacao, con una dieta sana ed equilibrata a ridotto contenuto di grassi, dolciumi e carboidrati, è stata in grado di raggiungere in soli due mesi di trattamento quello che era il suo peso forma fin da prima della gravidanza. Anche in questo caso dunque, la bibita al gusto di cacao si è rivelata un ottimo acquisto visti i risultati ottenuti. Il trattamento in questo caso non solo è stato seguito scrupolosamente, ma anche con in aggiunta un netto cambio del regime alimentare, una ragione in più per dimostrare l’efficacia dell’integratore. Spesso gli utenti sono talmente soddisfatti che acquistano un’altra confezione del prodotto proprio per riuscire a mantenere sotto controllo la loro perdita di peso, ma attenzione anche in questo caso a non strafare abusando del prodotto, evitando di utilizzarlo per dei lunghi periodi di trattamento.

E’ della stessa linea di pensiero anche Giovanni, che ha scelto di acquistare Choco Lite per perdere quei chiletti accumulati prevalentemente su fianchi e addome. In un mese di trattamento, anche Giovanni si ritiene soddisfatto dei risultati ottenuti visto che ha registrato una perdita di ben tre chilogrammi, ed è intenzionato a voler proseguire il trattamento per ancora un mese. Su questo aspetto è bene soffermarsi, in quanto sebbene l’integratore dimagrante sia costituito prevalentemente da ingredienti 100% vegetali e prelevati i natura, come il cacao amaro o le fibre, è importante sottolineare che tra la fine di un trattamento e l’inizio di un altro, sarebbe bene tenere una pausa di circa un mese, per poter consolidare la perdita di peso e fare in modo che l’organismo si abitui a bruciare grassi in maniera autonoma. In tal caso alcuni degli effetti collaterali derivanti da un prolungato utilizzo di Choco Lite potrebbero essere: stipsi, diarrea e vomito. Nel caso in cui registriate uno di questi sintomi, è bene interrompere immediatamente il trattamento e rivolgersi al proprio medico di famiglia. In genere comunque, da un utilizzo regolare del prodotto, non si registrano effetti indesiderati.

A dimostrazione del fatto di come i risultati di Choco Lite possano variare da soggetto a soggetto, vale la pena riportare la testimonianza di Claudia e Lorenzo, una coppia che ha deciso di intraprendere insieme il trattamento dimagrante a base della miscela al cacao. Fin dalla prima assunzioni hanno entrambi notato una netta riduzione del senso di fame, riducendo così anche gli attacchi di fame notturni, oltre ad un effetto depurativo e disintossicante che Choco Lite conferisce all’organismo, lasciando anche la pelle priva di impurità e meno grassa. Dopo un mese di assunzione, i chili persi dai due coniugi erano rispettivamente 6 e 2. Questo spiega come in effetti il prodotti funzioni, ma ogni organismo ha la necessità di avere il suo tempo per cui se non perdete molti chilogrammi all’inizio, non demordete, avete solo bisogno di qualche settimana in più prima di godere dei risultati ottenuti.

Recensioni negative su Choco Lite, controindicazioni ed effetti collaterali

Basta leggere in maniera scrupolosa il sito ufficiale del prodotto in questione, per rendersi conto che i risultati ottenibili possono variare da soggetto a soggetto per molteplici fattori, come ovviamente il numero dei chilogrammi che si necessita perdere, ma anche lo stile di vita sedentario o sportivo, di chi si accinge ad intraprendere un trattamento dimagrante a base di Choco Lite. E’ per questo motivo che anche se la maggior parte delle recensioni sono a favore e ammettono l’effettiva efficacia del prodotto, da un altro lato c’è anche chi, non soddisfatto di quanto ottenuto, tende a rilasciare la sua opinione online, proprio come Maddalena, che su un forum noto a tutto il mondo femminile afferma di essersi pentita dopo aver acquistato Choco Lite, perché in due settimane di trattamento non era riuscita a perdere nemmeno un chilo in eccesso, anzi al contrario ha registrato un notevole gonfiore addominale. Posto il fatto che l’integratore sia costituito da ingredienti presenti in natura, non sono da escludere effetti collaterali causati probabilmente da una semplice reazione allergica, ed ecco che allora tra i sintomi rintracciamo: gonfiore addominale, vertigini e nausea, e in questo caso è necessario fare ricorso al parere di un esperto per rintracciare la causa dell’effetto collaterale.

Come si può notare dunque, l’integratore messo in circolazione da poco tempo in Italia, risulta essere totalmente privo di effetti indesiderati, a meno che, in casi specifici come abbiamo visto, non si tratta di reazione allergica ad uno o più ingredienti della miscela, o peggio ancora un utilizzo ed un’assunzione errati del prodotto. Il suo utilizzo è ovviamente sconsigliato alle donne in gravidanza e ai bambini, ma per tutto il resto non vi è limite all’assunzione di Choco Lite per dire finalmente addio ai chili in più. Prima di assumere la miscela, leggete bene quanto indicato espressamente sulla confezione e seguite scrupolosamente alla lettera le modalità di assunzione anche in base alla vostra età e al numero dei chilogrammi che avete voglia di perdere. Choco Lite va assunto in ogni caso solo a colazione e prima di mangiare, ma mai in altre fasi della giornata; la miscela infatti fin dalle prime ore del mattino inizierà a contribuire all’eliminazione del grasso in eccesso e alla depurazione del vostro organismo. Non ha senso raddoppiare la dose di miscela, perché non si otterranno i risultati sperati, ma si registreranno sensazioni di malessere, come è già accaduto in precedenza ad alcuni utenti che hanno deciso di propria volontà di modificare la dose consigliata di assunzione di Choco Lite.

In definitiva dunque, stando a quanto riportato, potremmo anche definire il prodotto Choco Lite effettivamente valido e dunque non una bufala; tutto sta infatti nel riuscire ad assumere il prodotto seguendo le istruzioni riportate sulla confezione, e cercando di evitare di indurre un sovraddosaggio che può solo causare danni gravi al vostro organismo. E’ questo il caso di una giovane adolescente che desiderosa i perdere i chilogrammi in eccesso in maniera più rapida possibile, di sua scelta ha iniziato ad assumere la bevanda anche a pranzo e a cena. Nulla di più errato, visto che sulla confezione si legge che è consigliata l’assunzione di massimo due cucchiai di miscela diluita in un bicchiere di acqua calda al giorno. In questo caso la conseguenza è stata un’improvvisa perdita di peso incontrollata mista a disidratazione corporea a causa del vomito e dei problemi intestinali causati dall’iperdosaggio. Se siete desiderosi di perdere i chilogrammi in più e volete acquistare Choco Lite per testarlo in prima persona, è importante che facciata rifermento solo ed esclusivamente al sito ufficiale del prodotto, evitando così anche di acquistare prodotti contraffatti che non saranno mai in grado di farvi perdere i chili in eccesso.

