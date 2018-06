Chiusura dei negozi la domenica, Martone (Lega) sostiene la proposta del consigliere Pascale

“Totalmente in sintonia con l’idea del consigliere comunale leghista Alessandro Pascale che ha riproposto ancora una volta l’idea di chiudere le attività commerciali e la grande distribuzione in particolare, nei giorni della domenica e di quelli festivi. Iniziativa questa, che la Lega Campobasso sostiene totalmente anche in considerazione del fatto che una volta regolamentata questa materia, migliaia di lavoratori e lavoratrici potranno trascorrere il loro tempo con le loro famiglie, con i loro cari, tornare insomma ad una vita normale. Come Lega Campobasso, abbiamo avuto proprio nella nostra sede un incontro alla quale abbiamo invitato diversi commercianti del Capoluogo regionale e dove, nel corso dello stesso, si è sottolineato che la chiusura dei negozi la domenica rappresenterebbe una boccata d’ossigeno anche per tutti i negozietti di quartiere, un modo semplice per continuare a far vivere il piccolo e tanto caro negozio”.

E’ quanto dichiarato dal coordinatore della Lega Campobasso Sergio Martone. “Da parte nostra, ha continuato Martone, il consigliere Alessandro Pascale può contare su di noi, può contare su tutto il partito e può tranquillamente portare in Consiglio comunale questa proposta anche perché con i nostri due consiglieri ed il nostro assessore regionale, sensibilizzeremo sia l’assessorato regionale al Commercio perché di tale problema ne parli nella prima Conferenza Stato Regioni e poi, perché al Governo sia Salvini che Di Maio sono totalmente d’accordo a tenere chiuse le attività commerciali la domenica. Ovviamente, ha concluso Martone, non dimentichiamoci che su questa iniziativa anche lo stesso Vescovo Bregantini la pensa come la Lega, come noi, la pensa come tutti coloro che a prescindere dal proprio impegno politico hanno a cuore la famiglia, la persona umana”.

