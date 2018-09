Chiuso il “Sente” resta la “mulattiera” della vecchia Istonia

Da martedì scorso, 18 settembre, il viadotto “Sente” che collega l’alto Molise e Agnone con l’alto Vastese in Abruzzo non è transitabile a causa di problemi strutturali che meritano verifiche approfondite soprattutto sui pilastri.

L’unica alternativa possibile per raggiungere il territorio confinante da e verso il Molise è ora la vecchia Statale Istonia: dire che versa in condizioni disastrose è usare un eufemismo. In più punti richiede una manutenzione “corposa” quasi pari ai lavori di ristrutturazione del ponte e forse, seppur ammodernata, resterebbe impossibile da percorrere per gli autobus di inea e i mezzi pesanti. In sostanza se prima si impiegavano circa 20 minuti per raggiungere Schiavi d’Abruzzo da Agnone, ora occorre almeno un’ora. Queste sono le condizioni della strada ex statale Istonia, definita dai più una vera e propria mulattiera, nel video di Molise on the blog.