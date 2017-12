Chiusi centri di accoglienza ‘Happy Family’ e ‘Oltre’ per assenza agibilità, trasferiti 153 migranti

CAMPOMARINO. La decisione è stata presa pochi giorni fa direttamente dalla Prefettura di Campobasso: i principali centri di accoglienza del basso Molise, ‘Happy Family’ e ‘Oltre’ sono stati chiusi per mancanza di agibilità. I 153 migranti di numerose nazionalità, tra cui anche donne con bambini nati da poco, sono stati trasferiti nelle varie strutture dislocate in regione. I 77 dell’Happy Family sono stati divisi così: 4 al ‘Tratturo’ di Campolieto, 14 all’Eden di Campobasso, 9 all’Eden 2 sempre di Campobasso, 5 all’hotel Hr di Bojano, 6 all’Eden 3, 9 all’Eden 5, 63 all’Eden 6 e infine 27 sono stati portati al residence Al Colle di Petacciato. Stessa sorte per i 76 migranti presenti nel centro di accoglienza Oltre: 2 al Colle di Petacciato, 9 al Noce sempre di Petacciato, 13 allo Smeraldo di Roccavivara, 8 alla Masseria Sant’Angelo di Portocannone, 14 al Mirage di Rotello, 7 all’ex Locanda Matteo di Vinchiaturo, 15 alla pensione Solidea di Montecilfone e 8 all’hotel Piemonte di San Massimo. Una notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno anche per gli stessi operatori che adesso hanno perso il lavoro e sono in attesa di conoscere il loro destino. Già qualche mese fa lo stesso Comune di Campomarino avrebbe effettuato dei controlli dai quali sarebbero venute fuori delle irregolarità che la struttura comunale avrebbe segnalato alla Prefettura di Campobasso. Sia l’Happy Family che l’Oltre si trovano al confine tra Molise e Puglia e sono nati entrambi come struttura turistica e agrivillaggio ma erano stati riconvertiti in centri di accoglienza per profughi partecipando ai bandi e mettendo a disposizione le proprie strutture. Tuttavia proprio la posizione isolata dal centro di Campomarino aveva fatto in modo che la paura di una difficile convivenza con la popolazione locale rappresentata dall’elevato numero dei migranti erano rientrati.

