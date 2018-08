Il parroco chiude la chiesa ai turisti, i cittadini la occupano per protesta

Nel comune di Pietracupa, piccolo paese di 250 abitanti, il parroco ha deciso di chiudere le chiese ai credenti e i visitatori.

La popolazione, per protesta, ha occupato la chiesa rupestre.

C’è un paese piccolissimo che ogni anno, vuoi o non vuoi, diventa sempre più piccolo. Il fatto che questo paese si trovi in una regione la cui esistenza è spesso negata (il Molise) non aiuta. Però. Però questo paese ha, nel suo piccolo, una risorsa (l’unica) potenziale: il turismo. Ma come renderlo una meta turistica? Sfruttando quello che ha. Aria buona, cibo eccellente, paesaggi stupendi e incontaminati, e una particolarità geologica rara: è costruito, anzi in gran parte scavato, su una roccia gigantesca detta Morgia. E dentro la Morgia ci sono le grotte. Una di queste grotte ha una storia particolare. Nei secoli passati è stata rifugio di monaci, di briganti, di soldati, di bestiame, di paesani che cercavano riparo dai bombardamenti.

Quarant’anni fa era un deposito di rifiuti. Il parroco di allora decise di ripulirla e farne un luogo d’incontro per la comunità, progetto che fu realizzato con il contributo economico e operativo degli abitanti e del Comune. La grotta fu trasformata in chiesa – una chiesa particolarissima, come potete vedere nella foto – e in spazio aperto ai cittadini, dove si tenevano eventi religiosi e culturali, assemblee pubbliche, concerti, conferenze e proiezioni cinematografiche. Ma a parte tutto questo è un luogo emozionante e vivo, la cui bellezza ha fruttato al paese l’appellativo di “Betlemme del Molise”.

Oggi tutto questo è in pericolo. L’attuale parroco, su indicazione della Curia, rivendica il possesso della grotta (non si sa su quali basi, perché lo spazio in sé, a quanto mi risulta, non è mai stato consacrato e la grotta, come tutta la Morgia, appartiene al Comune) e impedisce l’accesso ai cittadini e ai turisti che vengono apposta per visitarla. Stamattina un fabbro mandato dalla Curia ha cambiato la serratura, la cui chiave era affidata da decenni ad alcuni responsabili laici che si occupavano di accompagnare i visitatori e di fungere da guide e sorveglianti. Quella grotta è (era?) il cuore del paese. Se togli il cuore a qualcosa, questo qualcosa muore. E questo piccolo paese non vuole morire.

Andreina Lombardi

