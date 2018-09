Chiara Bordi terza a Miss Italia, nel 2015 il suo primo book fotografico in Molise

Chiara Bordi si è classificata terza a Miss Italia 2018. La finale di ieri, lunedì 17 settembre, in onda su La7, ha visto la 18enne di Tarquinia salire sul podio delle più belle. Chiara è stata la prima miss a concorrere nonostante la sua disabilità dopo un incidente in motorino a 13 anni che per un soffio non le è costato la vita, ma che le ha fatto perdere l’uso della gamba sinistra. E al posto della quale ora porta una protesi. Ciò nonostante Chiara, superando ogni pregiudizio, ha voluto comunque concorrere per l’ambito concorso di bellezza. Un coraggio che alla fine l’ha premiata.

Due sono i motivi che legano la terza classificata a Miss Italia al Molise. La protesi che utilizza per le sfilate è stata prodotta in regione, realizzata da Roberta Maurelli e dal suo studio. E, inoltre, il suo primo book fotografico – che ha contribuito ad aprirle la strada nel mondo della moda – lo ha realizzato proprio a Campobasso. E ad immortalarla negli splendidi scatti, che ha ricondiviso qualche giorno fa sul suo profilo facebook, il fotografo Antonello Luciani e il giornalista e fotoamatore Mimmo di Iorio. Tutto è cominciato per Chiara dunque, nel 2015 con questo primo shooting fotografico: il nostro capoluogo sembra averle portato fortuna. A Chiara vanno i migliori auguri per l’importante risultato raggiunto con l’auspicio che possa conservare sempre il suo coraggio, lo stesso che le ha permesso di contrastare l’attacco social da parte di un hater senza abbattersi. Ovviamente, invitiamo Chiara a fare nuovamente ritorno in Molise. Magari per realizzare un nuovo book da miss.