Chi si sente più casto della casta. Solo il politico è “Vacca Grassa”?

Parlo dello strano modo di pensare che giorno dopo giorno, approfittando del dilagante decadentismo che affligge la politica italiana, si sta impossessando di ognuno di noi. Guardando in maniera non schierata quanto sta accadendo a Berlusconi e più in generale a chi usa far politica secondo la maniera berlusconiana, si evince che l’invidia la fa da padrona e che ogni mossa portata a termine da costoro, deve essere per forza farcita di qualche irregolarità, se non da qualche reato commesso nell’agire stesso. Poniamoci però una domanda: da quale pulpito viene la predica? Atteso che Berlusconi non sia un santo, qual è il limite di santità che chi lo attacca pretende di rivendicare per sé stesso? Da circa venticinque anni ormai si assiste ad un continuo stillicidio di notizie di reato che dovrebbero portare Berlusconi in galera e, una volta dentro, dovrebbero dare ai suoi carcerieri la possibilità di gettare la chiave della cella nella quale chi è stato nostro primo ministro sarebbe rinchiuso. Sarà vero che Berlusconi le trova tutte pur di non farsi processare, ma là dove il processo si è svolto ed i presunti reati non siano caduti in prescrizione, quante volte il Nostro è risultato colpevole con sentenza passata in giudicato?

Tolti questi primi dubbi, e bypassata a piè pari la volontà politica di certa parte della magistratura che intenderebbe con queste mosse sovvertire l’ordine democratico, andiamo a fare le pulci proprio a costoro, visto che anche loro sono uomini, pur volendo assimilarsi a Dio, non accettando il fatto che anche loro possono commettere degli errori. Mi riferisco al livello di bassezza a cui si giunge pubblicando documenti contenenti dati sensibili, sia pur appartenenti ad un personaggio pubblico, come per esempio un numero di telefono. Il solerte magistrato, dall’alto del suo pulpito, obbietterà che il numero era pubblicato solo parzialmente. Rispondere, a questo punto significherebbe scendere allo stesso livello di bassezza, ragione per la quale lascio libero pensiero in tema all’intelligenza di chi legge. Aggiungo solo che non ci volevano gli (omissis) dei cosiddetti “servizi segreti”, per fermare chi, con semplici prove empiriche, è riuscito a completare quel numero che, non fosse altro che per privacy, non doveva essere divulgato.

Per quest’errore, ed altri ben più gravi, chi paga?

Un referendum risalente alla fine della cosiddetta prima repubblica, sancisce che, in questi, come in casi ben più gravi, a pagare debba essere il “solerte magistrato”. Perché quanto sancito e pagato dalla volontà popolare non viene messo in pratica? Eppure, i nostri solerti magistrati, hanno lo stipendio parificato a coloro che normalmente schifano, vale a dire ai parlamentari! Quanto hanno pagato costoro, ad esempio, per la morte di un galantuomo qual è stato Enzo Tortora? Quanti Enzo Tortora non conosciuti, hanno subito angherie da parte di questo potere, (ricordo a me stesso, nato per preservare la categoria da ingerenze che avrebbero falsati i verdetti e divenuto via via un privilegio che permette a chi vuole di profittare di ciò per far del male a chi si odia), senza, quest’ultimo in parentesi, aver poi ricevuto il giusto ristoro per i danni subiti?

Va da sé che anche in questa risma di gente che pretenderebbe di giudicare il comportamento altrui senza considerare i propri difetti, anche fra questa gente, esistono mosche bianche che fanno davvero diligentemente il proprio lavoro, ma in quanti siamo stati fortunati ad incontrare una di queste “mosche” sul nostro cammino?

Vittorio Venditti

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp