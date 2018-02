Chef Rubio avvistato a Termoli fotocamera alla mano, in arrivo un nuovo programma

TERMOLI. C’è chi lo aveva scambiato per un turista capitato nel giorno peggiore per osservare le bellezze di Termoli considerando la pioggia e il freddo che per tutta la giornata di oggi non hanno lasciato scampo alla città bassomolisana. Maglietta scura e spiritosa e con sé due fotocamere, barba, capelli corti e quell’aria che lo ha reso celebre in tutta Italia. E’ tornato in basso Molise chef Rubio. L’ex rugbista di Frascati, noto per le sue trasmissioni televisive su Dmax, è arrivato a Termoli con due suoi amici e collaboratori, Gabriele e Brando, per immortalare la città adriatica. I tre non sono sfuggiti agli occhi di chi ha passeggiato questa mattina tra i vicoli del Borgo Vecchio e ha riconosciuto lo chef televisivo che non si è sottratto a chiacchiere, strette di mano e immancabili selfie nel suo accento romano che tanto lo sta facendo amare al pubblico televisivo. Rubio è arrivato in città per un sopralluogo considerando che sta lavorando a un nuovo progetto. D’altronde proprio in basso Molise chef Rubio era arrivato in occasione di San Basso per partecipare a bordo di una barca alla tipica processione a mare che si tiene la mattina del 3 agosto. Anche in quel caso si era intrattenuto coi tanti che lo avevano salutato al porto di Termoli e che avevano voluto scattare qualche selfie con lui, diventato famoso con la trasmissione “Unti e bisunti”. Una passione per il Molise che non era mai tramontata visto che Gabriele Rubini era arrivato nuovamente in regione qualche mese fa per immortalare lo street festival di Civitacampomarano. Dopo una passeggiata tra i vicoli del Borgo Vecchio lo chef è stato visto all’interno del ristorante ‘Operà’ di Termoli a chiacchierare amabilmente con il proprietario Roberto Consiglio. “E’ stato a pranzo da noi – ha affermato Consiglio – deve fare una nuova trasmissione che sarà dedicata proprio a Termoli ma i particolari sono top secret. Ha mangiato gli antipasti che facciamo noi cotti e crudi, le specialità tipiche e i primi di pesce. Ci ha detto che Termoli gli piace tanto ma non ha rivelato niente della trasmissione che è top secret”. Insomma non resta che attendere la messa in onda per vedere di cosa tratterà la trasmissione. Nel frattempo resta un interessamento sicuramente importante come ritorno di immagine per Termoli, la sua cucina e la sua attrattiva turistica.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp