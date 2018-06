Che fine hanno fatto le strisce pedonali in città? (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO. Un lettore ci scrive a proposito della mancanza di un’opportuna segnaletica orizzontale nel capoluogo allegando numerose foto.

“Camminare o fare attività fisica in alcune zone della città è diventato praticamente impossibile. Nonostante si tratti due attività a tutto vantaggio del proprio benessere fisico sempre se effettuate in sicurezza. La mancanza di una adeguata segnaletica orizzontale sta diventando sempre più evidente. Penso ai tanti bambini che all’uscita da scuola devono attraversare la strada o al semplice pedone che spesso e volentieri rischia di essere investito camminando su strisce pedonali inesistenti o cancellate da tempo. Sono numerose le zone del capoluogo interessate, partendo da Vazzieri, passando per il centro fino alla zona nord della città. I maggiori rischi si presentano sopratutto nelle ore serali e notturne, quando la visibilità si fa più scarsa e per gli automobilisti riconoscere le zone adibite al passaggio dei pedoni si fa più difficile. In particolar modo nelle zone in curva o in pendenza anche a causa della conformazione geografica. Per chi si sposta a piedi, dunque, il problema è reale, in quanto si tratta di arterie fondamentali, dove circolano quotidianamente migliaia di vetture”.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp