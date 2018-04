Centrosinistra. Veneziale: “Per risolvere i problemi serve mia esperienza di amministratore”

“Oggi siamo qui e siamo, finalmente, un centrosinistra unito – così ha esordito questa mattina il candidato presidente per il centrosinistra, Carlo Veneziale in occasione della presentazione degli aspiranti consiglieri che correranno nelle fila del Partito Democratico alle prossime regionali – Una scelta di unità fondamentale per difendere i più deboli e i più fragili. Una scelta che mi auguro si diffonda altrove in Italia. Solo un centrosinistra unito può rimettere autorevolmente al centro i temi del lavoro, della lotta alle disuguaglianze, per la Sanità pubblica e i beni comuni. Quei temi con i quali possiamo “riportare a casa” quanti ci hanno voltato le spalle, impauriti dalla globalizzazione e sedotti dalle sirene del M5s. La sinistra deve ripartire da qui, da se stessa. Per risolvere i problemi, serve la mia esperienza di amministratore. Non sono gli attori o i comici del M5s che possono risolvere i problemi del Molise. Chi ci sceglierà, avrà votato per la novità ma anche per l’esperienza. Lo dimostra una lista fatta di tanta gente nuova ma che già si è impegnata fattivamente per il Molise, mica solo a mezzo blog. Qui abbiamo esperienza, lì avventurismo digitale.

Per scegliere bene, i cittadini hanno bisogno di conoscere le proposte politiche. Per questo, ieri ho accettato la sfida di Toma per un confronto pubblico. I cittadini hanno diritto a capire chi propone cosa per il Molise . Conoscere per deliberare e anche conoscere per amministrare. Io ho competenze. E loro?

Chi fa della retorica della trasparenza la sua stella polare non può declinare l’invito.

Mi giungono voci che da Roma Grillo non voglia che Greco parli. Perché? Cosa nascondono? Di cosa hanno paura? Noi siamo qui. In trasparenza e pronti a informare i cittadini su tutto.”

