Centrosinistra, Speranza: “Con Veneziale si può riaprire una fase nuova e di rilancio in Molise”

ISERNIA. É giunto questa mattina in Molise anche Roberto Speranza per tirare la volata al candidato presidente della Regione Molise per il centrosinistra, Carlo Veneziale, e a sostegno degli aspiranti consiglieri di ‘Liberi e Uguali’. “Il fatto che qui in Molise si siano superate le differenze per aprire una nuova stagione all’insegna dell’unità, credo sia un messaggio importante che gli elettori possono provare a premiare”, ha detto Speranza al momento dell’uscita dalla sede isernina del partito esprimendo fiducia e ottimismo per l’esito di una campagna elettorale comunque in salita. Per Speranza, il candidato governatore del centrosinistra è la persona giusta per risalire la china. “Con Carlo si può riaprire una fase nuova e di rilancio per provare anche a rispondere ad una domanda di cambiamento che l’elettorato ha indicato non nettezza in occasione delle elezioni del 4 marzo. Per noi i temi di questa discontinuità sono quelli che – ha precisato Speranza – mettono al centro le questioni sociali. Il lavoro, prima di tutto, poi la sanità, la scuola scuola e tutte le grandi questioni che ci consentono di costruire un territorio con meno diseguaglianze, più diritti per tutti e in modo particolare er chi in questi anni è rimasto indietro”. Inoltre non sono mancati accenni e riferimenti alla situazione della politica nazionale, al governo ancora in stand-by e alla situazione siriana.

Roberto Speranza arriverà a Campobasso alle 18, presso la Sala Axa Palladino Company, dove terrà un incontro pubblico. Alla convention LeU parteciperà con un suo contributo anche don Giovanni Tucci, sopravvissuto ai campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

